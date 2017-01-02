«Фиорентина» дала Калиничу 15 дней на переговоры с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Фиорентина» установила срок в 15 дней для нападающего Николы Калинича, чтобы тот смог провести переговоры с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За это время «фиалки» намерены найти игрока на замену хорвату.

По информации СМИ, китайский клуб выразил готовность приобрести 28-летнего игрока за 50 миллионов евро. Калинич является приоритетным вариантом для «Тяньцзиня», представители которого в ближайшее время прибудут в Италию на переговоры с «Фиорентиной».

В текущем розыгрыше Серии А Калинич принял участие в 18-ти встречах, отметившись восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей.