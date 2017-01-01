Диего Коста обойдется китайскому клубу в 80 миллионов

Клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Сунцзян» готов улучшить свое предложение по форварду «Челси» Диего Косте. Стало известно, что ранее китайцы предлагали за нападающего 50 миллионов фунтов стерлингов лондонскому клубу, а зарплата футболиста должна была составить 480 тысяч фунтов в неделю. Англичане ответили твердым отказом. После этого представители «Тяньцзинь Сунцзян» приняли решение повысить свое предложение до 80 миллионов.

Напомним, что «Тяньцзинь Сунцзян» возглавляет итальянец Фабио Каннаваро, а владельцем является китайский мультимиллиардер Шу Йюхуи. Ранее представители клуба заявляли о желании купить Лионеля Месси, а также вернуть в большой футбол Роналдиньо.