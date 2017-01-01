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    Диего Коста обойдется китайскому клубу в 80 миллионов

    Клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Сунцзян» готов улучшить свое предложение по форварду «Челси» Диего Косте. Стало известно, что ранее китайцы предлагали за нападающего 50 миллионов фунтов стерлингов лондонскому клубу, а зарплата футболиста должна была составить 480 тысяч фунтов в неделю. Англичане ответили твердым отказом. После этого представители «Тяньцзинь Сунцзян» приняли решение повысить свое предложение до 80 миллионов.

    Напомним, что «Тяньцзинь Сунцзян» возглавляет итальянец Фабио Каннаваро, а владельцем является китайский мультимиллиардер Шу Йюхуи. Ранее представители клуба заявляли о желании купить Лионеля Месси, а также вернуть в большой футбол Роналдиньо.

    Источник: The Sun

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    01.01.2017 13:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 1 января 2017, 20:55

      Что-то стало модно переходить в китай

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 1 января 2017, 18:58

      Диего это топ форвард,поэтому даже за 150 его не будет в Китае!

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 января 2017, 17:47

      не пойдет

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 1 января 2017, 14:15

      китайцы хотят окончательно превратит мир спорта в психоделический сюрреализм

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 1 января 2017, 13:36

      Надеюсь Диего Коста ответит миллиардеру его же, очень говорящей по русскому разумению, фамилией.

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