Конте: «13 побед подряд? Цифры неважны, если ты не выигрываешь титул»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы своих подопечных в матче 19-го тура АПЛ против «Сток Сити» (4:2) поделился мнением об успешной серии лондонского клуба в нынешнем сезоне. Отметим, что данный успех стал для синих 13-м подряд в рамках чемпионата Англии.

«Поздравляю своих футболистов. Выиграть 13 матчей подряд в такой лиге очень трудно. Цифры абсолютно неважны, если ты не выигрываешь титул. Сейчас мы демонстрируем фантастические показатели и гордимся этим. Но нам необходимо сосредоточиться на второй части сезона», – сказал Конте.