Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Билялетдинов – один из претендентов на пост главного тренера «Анжи»

    Одним из кандидатов на пост главного тренера «Анжи» является Ринат Билялетдинов. Сообщается, что также рассматриваются кандидатуры Олега Кононова и Леонида Кучука. Напомним, дагестанский клуб на этой неделе покинул Павел Врба.

    «Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера «Анжи». Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял», – сказал Билялетдинов.

    Ранее «Анжи» объявил о смене вектора развития и распродаже ключевых футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.12.2016 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Робб Старк 31 декабря 2016, 18:38

      ну да обасрать клуб он может. спасибо за Рубин!!!!! (сарказм)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 31 декабря 2016, 18:11

      Если правда будут приглашать местных ребят, то очень хорошая кандидатура. И сына можно взять. Сможет научить чему-нибудь молодых, и сам, глядишь, вторую молодость обретет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 31 декабря 2016, 18:04

      надо брать всю семью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 31 декабря 2016, 15:41

      В Рубине он неплохо с молодежью работал, может и здесь что-то выйдет.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 