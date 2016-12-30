Гендиректор «Томи» заявил, что у команды уже нет задачи сохранить прописку в РФПЛ

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что у клуба больше нет задачи остаться в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-лиге, у нас задача сейчас поставлена руководством области — сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ», – приводит слова функционера Sibnovosti.ru.