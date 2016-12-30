Дед Мороз подарил Акинфееву тарелку с сухарями, Фернандесу – португальско-русский словарь

Московский ЦСКА на своих страницах в социальных сетях опубликовал новогодний промо-ролик, в котором Дед Мороз дарит игрокам армейского клуба подарки.

Так, голкипер Игорь Акинфеев получил тарелку с сухарями, защитник Марио Фернандес, в уходящем году ставший гражданином РФ – португальско-русский словарь, полузащитник Зоран Тошич, регулярно посещающий матчи ПБК ЦСКА – баскетбольный мяч.

Добавим, что ранее красно-синие опубликовали ряд праздничных видеороликов с участием футболистов.