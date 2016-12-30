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  • Дед Мороз подарил Акинфееву тарелку с сухарями, Фернандесу – португальско-русский словарь

Дед Мороз подарил Акинфееву тарелку с сухарями, Фернандесу – португальско-русский словарь

30 декабря 2016, 12:01
7

Московский ЦСКА на своих страницах в социальных сетях опубликовал новогодний промо-ролик, в котором Дед Мороз дарит игрокам армейского клуба подарки.

Так, голкипер Игорь Акинфеев получил тарелку с сухарями, защитник Марио Фернандес, в уходящем году ставший гражданином РФ – португальско-русский словарь, полузащитник Зоран Тошич, регулярно посещающий матчи ПБК ЦСКА – баскетбольный мяч.

Добавим, что ранее красно-синие опубликовали ряд праздничных видеороликов с участием футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (7)
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каа
1483092739
Всех игроков и болельщиков всех клубов ....с Новым Годом !!!! Пусть Всем сопутствует Удача !
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iuda
1483095177
И ещё всем коням по мешку овса
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egrrr
1483095207
а на сухарях нарисована эмблема ЛЧ
Ответить
Dellleone
1483098755
Всем удачи в новом году !! Красивой игры и побольше шикарного футбола !!!
Ответить
Cromathaar
1483098833
Детское шампанское Чалову - это пять :)
Ответить
арейская
1483138947
Забавно...
Ответить
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