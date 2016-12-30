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    Дед Мороз подарил Акинфееву тарелку с сухарями, Фернандесу – португальско-русский словарь

    Московский ЦСКА на своих страницах в социальных сетях опубликовал новогодний промо-ролик, в котором Дед Мороз дарит игрокам армейского клуба подарки.

    Так, голкипер Игорь Акинфеев получил тарелку с сухарями, защитник Марио Фернандес, в уходящем году ставший гражданином РФ – португальско-русский словарь, полузащитник Зоран Тошич, регулярно посещающий матчи ПБК ЦСКА – баскетбольный мяч.

    Добавим, что ранее красно-синие опубликовали ряд праздничных видеороликов с участием футболистов.

    Источник: Twitter

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    30.12.2016 12:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 31 декабря 2016, 02:02

      Забавно...

      0
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      Рейтинг: +882

      Cromathaar 30 декабря 2016, 14:53

      Детское шампанское Чалову - это пять :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 30 декабря 2016, 14:52

      Всем удачи в новом году !! Красивой игры и побольше шикарного футбола !!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 30 декабря 2016, 13:53

      а на сухарях нарисована эмблема ЛЧ

      -2
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      Рейтинг: +215

      iuda 30 декабря 2016, 13:52

      И ещё всем коням по мешку овса

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 30 декабря 2016, 13:12

      Всех игроков и болельщиков всех клубов ....с Новым Годом !!!!
      Пусть Всем сопутствует Удача !

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > каа 30 декабря 2016, 13:51

      присоединяюсь!

      0
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