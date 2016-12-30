Вертонгену удалось избежать наказания после просмотра видеоповторов

Английская футбольная ассоциация не будет применять санкции к защитнику «Тоттенхэма» Яну Вертонгену за грубую игру против форварда «Саутгемптона» Джея Родригеса в матче 18-го тура Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. Напомним, что на 17-й минуте встречи Вертонген схватил соперника за лицо, но главный судья встречи Майк Дин не обратил внимания на этот эпизод.

Комиссия изучила видеоповторы данного момента, но ее члены не смогли достичь единогласного решения, поэтому футболист «Тоттенхэма» остался без наказания.