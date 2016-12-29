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  • Федорчук: «Луческу назвал Россию и Украину одной страной? Он полный невежда»

Федорчук: «Луческу назвал Россию и Украину одной страной? Он полный невежда»

29 декабря 2016, 22:13
38

Футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который выразил мнение, что Россия и Украина являются одной страной. По словам Федорчука, румынский специалист является полным невеждой в истории.

«Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.

Удивляться здесь нечему, Луческу – продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была намного выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Как видим, он хороший тренер, но в истории совершенно не ориентируется, здесь он – полный невежда.

Почему многие страны делают преграды для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они повлияют на общественное мнение. А это уже – глобальная политика. Что он пытается сейчас делать, тем более, что дела в «Зените» у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки», – цитирует Федорчука Gazeta.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Федорчук Олег
Комментарии (38)
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oyabun
1483039030
А с какой такой радости Бомбардир стал здесь цитировать подобные русофобские заявления майданутых укропитеков?
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Denis199244
1483039402
Че за бред?с какого хрена у Луческу дела идут плохо в зените???2место в лиги,плей офф в лиге овропы это плохо по мнению чокнутого эксперта???а по поводу России и Украины это впрошлом и была одна страна...именно это Луческу хотел сказать
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порт
1483039899
А кто его назначил футбольным экспертом?
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GoldPlayFIFARus9
1483040493
Что за бред он несёт.Нахрена Луческу в 71 год,какую-то "группу поддержки" вокруг себя создавать?!?!
А Россия с украми и белорусами всегда была одной странной,от истоков образования Новгородской Руси,до Российской империи и совка. Всю эту более чем тысячилетнию историю! Только в 91-м произошла какая-то дичь, и вместо одной, целой и единой России, появилась эта херня салоедская
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absent32
1483040740
вот как раз таки Луческу говорит Дело... и он прекрасно ориентируется в истории, и в том, что Россия и Украина были и будут братскими странами, и народы будут чтить общих предков. А как раз такие как Вы, гражданин Федорчук и настраиваете своей политикой граждан своей страны на ВРАЖДУ с Россией!!! Мирчи выдающийся тренер и хороший человек, и не за чем его называть невеждой не имея на то твердых оснований!!!
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filosof sparty
1483041155
Страны разные, народ один… был
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Спартак-воин
1483041407
А хто такой Фендорчук...Что за zaLupa ?
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sergey_86-76
1483042556
эта свинья не является частью единого братского народа, вот и бесится.
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Par Mezan
1483048793
Забейте, друзья, на вечно обиженных плясунов и клоунов. Пожелаем им - сидеть и не чирикать.... С Новым Годом!!!
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Ужас Мудко
1483054108
Даже в Советское время видно было,что это разные страны.
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