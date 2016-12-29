Ташуев: «Мой контракт с «Анжи» уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство»

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев рассказал о своем возможном возвращении в махачкалинский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что возглавляющий «орлов» Павел Врба покинул занимаемую должность.

– Появилась информация о том, что Врба покинул клуб. Не возобновились ли переговоры с вами?

– Я провел переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока с этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в «Анжи». Это клуб, который я «поднимал». Мне это было бы интересно.