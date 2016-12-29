Ходжаниязов: «После поражения 0:7 от «Брондбю» заставили спать на палубе парусника и прыгать в пять утра в ледяную воду»

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за датский «Орхус», рассказал, как после крупного поражения от «Брондбю» партнеры по команде и весь тренерский штаб клуба вышел на паруснике в море. По словам игрока, он спал в спальном мешке прямо на палубе и прыгал в ледяную воду.

– Ваша футбольная история за этот год? Что запомнилось в Дании?

– Возвращаемся к теме о психологии… Как-то проиграли «Брондбю» 0:7. Я получил красную карточку на 15-й минуте. А у нас в команде есть mental coach – специалист, который помогает достичь некой жизненной или профессиональной цели. И чтобы после этой игры команда не упала духом, мы на сутки выехали на большом паруснике в море, причем вместе с тренерским штабом. Было градусов восемь, наверное, спали на палубе, в спальных мешках, так как в трюм нам не разрешили спуститься. И этот тренер нам объяснял, что уже ничего не вернуть, что нужно двигаться дальше, чтобы быть лучшими завтра. В общем, так пытались нас отвлечь от того матча. В итоге мы выехали в полночь, тянули паруса до часа ночи. А в пять утра нас разбудили, и мы прыгали в воду.

– Она же ледяная!

– Да, это было в октябре. Мы искупались, позавтракали, потом опять тянули паруса до полудня, и часам к трем вернулись обратно в порт.