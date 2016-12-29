Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ходжаниязов: «После поражения 0:7 от «Брондбю» заставили спать на палубе парусника и прыгать в пять утра в ледяную воду»

Ходжаниязов: «После поражения 0:7 от «Брондбю» заставили спать на палубе парусника и прыгать в пять утра в ледяную воду»

29 декабря 2016, 21:36
3

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за датский «Орхус», рассказал, как после крупного поражения от «Брондбю» партнеры по команде и весь тренерский штаб клуба вышел на паруснике в море. По словам игрока, он спал в спальном мешке прямо на палубе и прыгал в ледяную воду.

– Ваша футбольная история за этот год? Что запомнилось в Дании?

– Возвращаемся к теме о психологии… Как-то проиграли «Брондбю» 0:7. Я получил красную карточку на 15-й минуте. А у нас в команде есть mental coach – специалист, который помогает достичь некой жизненной или профессиональной цели. И чтобы после этой игры команда не упала духом, мы на сутки выехали на большом паруснике в море, причем вместе с тренерским штабом. Было градусов восемь, наверное, спали на палубе, в спальных мешках, так как в трюм нам не разрешили спуститься. И этот тренер нам объяснял, что уже ничего не вернуть, что нужно двигаться дальше, чтобы быть лучшими завтра. В общем, так пытались нас отвлечь от того матча. В итоге мы выехали в полночь, тянули паруса до часа ночи. А в пять утра нас разбудили, и мы прыгали в воду.

– Она же ледяная!

– Да, это было в октябре. Мы искупались, позавтракали, потом опять тянули паруса до полудня, и часам к трем вернулись обратно в порт.

Источник: «Советский спорт»
Дания. Суперлига Орхус Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1483040547
Впечатлений много - прогресса мало. Молодые датчане сваливают из родного чемпа при первой возможности и Джамалу там не хрен делать. По крайней мере в Орхусе.
Ответить
Torvald64
1483048765
Вообще-то, тот матч был 21 августа, какой октябрь?)
Ответить
simoron81
1483071265
да уж
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа
9 июля
5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
8 июня
1
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
2025.11.26 22:55
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
2025.09.12 15:29
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
2025.09.10 18:16
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
2025.09.08 16:31
1
«Барселона» собралась подписать 19-летнего игрока «Копенгагена»
2025.06.23 13:30
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»
2025.06.10 10:27
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
2025.05.07 21:26
3
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
2025.04.01 00:30
2
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
2025.03.06 20:55
50
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
2025.02.24 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
2025.01.26 21:07
2
Иньеста купил футбольный клуб
2024.11.15 11:38
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+