«Интер» намерен приобрести у «Арсенала» Санчеса за 150 миллионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вызвал интерес со стороны «Интера». По информации источника, миланский клуб во время летнего трансферного окна готов предложить за 28-летнего чилийца 150 миллионов евро. Кроме Санчеса, черно-синие также намерены приобрести футболистов «ПСЖ» Маркиньоса и Марко Верратти.

Как сообщалось ранее, руководство лондонского клуба не может договориться с форвардом о продлении контракта, который истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.