Сарсания: «Китайцам лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков»

Функционер и тренер Константин Сарсания прокомментировал переход аргентинского форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа». Футболист стал самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 615 тысяч фунтов в неделю.

«Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания средств. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок.

Серьезные деньги пришли в китайский футбол. Для популяризации футбола они пытаются переманить хороших игроков, которые уже сделали карьеру, для того чтобы рос уровень чемпионата и зрительского интереса. Вот у нас РФПЛ. Лучшие игроки уехали из России, и интерес к нашей премьер-лиге все падает и падает. Это же ненормально, когда на все матчи РФПЛ приходит в сумме примерно 70 тысяч человек. В Англии столько людей приходит на один матч», – заявил Сарсания.