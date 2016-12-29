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    Братья Березуцкие и Акинфеев снялись в новогоднем поздравительном ролике

    Футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие поздравили болельщиков армейского клуба с наступающим Новым годом.

    «В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева – правило, которое работает не только на футбольном поле», – говорится в комментарии к шуточному ролику.

    Источник: Twitter

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    29.12.2016 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25044

      bset 29 декабря 2016, 19:03

      Это уже третье видео. До этого Дзагоев вырезал снежинки и Венблум с Тошичем оливье ели. Только с третьего раза дошла до Бомбардира новость? Мда уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 декабря 2016, 13:04

      Им бы помалкивать после такого евро. Сидеть тише воды и ниже травы. Короткая память у этих долбоёбов )

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 29 декабря 2016, 12:32

      с Тошичем и Понтусом лучше ролик

      0
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