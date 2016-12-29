Братья Березуцкие и Акинфеев снялись в новогоднем поздравительном ролике

Это уже третье видео. До этого Дзагоев вырезал снежинки и Венблум с Тошичем оливье ели. Только с третьего раза дошла до Бомбардира новость? Мда уж...
Футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие поздравили болельщиков армейского клуба с наступающим Новым годом.
«В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева – правило, которое работает не только на футбольном поле», – говорится в комментарии к шуточному ролику.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 декабря 2016 г.