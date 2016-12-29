Братья Березуцкие и Акинфеев снялись в новогоднем поздравительном ролике

Футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие поздравили болельщиков армейского клуба с наступающим Новым годом.

«В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева – правило, которое работает не только на футбольном поле», – говорится в комментарии к шуточному ролику.