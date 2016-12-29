Ахмедов: «Если китайцы настроены серьезно, то «Краснодар» меня отпустит»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о своем ближайшем будущем. Напомним, что футболист может покинуть Краснодар и перебраться в Китай.

«Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком «Краснодара». В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьей. В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьезно и они заплатят предложенную сумму, то «Краснодар» согласится.

Если бы все зависело только от меня, то я бы вам все рассказал. У меня нет пока никакого представления. Все будет уже после того, как все решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растет качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет», – сказал он в интервью Sports.uz.