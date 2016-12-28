Мертезакер считает, что «Арсенал» непобедим, когда находится в хорошей форме

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поделился мнением о действиях команды, когда она находится в хороших кондициях. По словам игрока, в такие моменты «канониры» становятся непобедимы.

«То, насколько мы хороши и как можем действовать, зависит напрямую от нас самих. Разговаривали об этом в команде много раз. Когда «Арсенал» в хорошей физической форме и играет интенсивно, мы практически непобедимы», – сказал немец.

После 18-ти туров АПЛ «Арсенал» располагается на четвертом месте в турнирной таблице.