Лепсая считает, что признание Окриашвили лучшим игроком Грузии в 2016 году – не сюрприз

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая прокомментировал признание полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили лучшим игроком Грузии уходящего года.

«Очень рад за Торнике, для меня это звание не стало сюрпризом. Уверен, он еще прибавит. Жаль, конечно, что в «Краснодаре» он пока не стал полноценным игроком основного состава. Для меня лично это вызывает удивление, однако у каждого тренера свой взгляд на футбол. Думаю, после предсезонных сборов Торнике получит больше игрового времени», – сказал Лепсая.