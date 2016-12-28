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    Смолов назвал статистические показатели, чтобы считать себя нападающим высокого уровня

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему статистики футболистов в современном футболе. По мнению игрока, классный форвард должен выигрывать более 50% единоборств.

    «Хороший уровень для нападающего – это 300 метров на максимальной скорости: это выше 7 метров в секунду. И в районе 1000 метров на субмаксимальной — это от 5,5 до 7 метров в секунду. Процент единоборств — выше 50. Но тут статистика не совсем корректно отображает происходящее: если я формально проиграл верховое единоборство, но на подборе был наш игрок, то как его считать? Или тебе идет передача, ты спиной к воротам, у тебя на плечах два защитника. Они играют в подкате, выбивают в аут, у тебя минус — у него плюс. Хотя мяч остался у твоей команды», – заявил Смолов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    28.12.2016 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 28 декабря 2016, 21:36

      Поедь поедь в боруссию например !!!Посмотрю как ты там на банке просидишь!!!

      -1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 28 декабря 2016, 19:13

      Ты трахал Лопыреву. Всё. Это и есть планка )

      2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 28 декабря 2016, 16:27

      Хорошая планка)))

      1
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