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    Глушаков: «Зе Луиш на сборах всех возил»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что нападающий Зе Луиш проявил себя с первых дней пребывания в команде. Однако со стартом сезона форвард резко сдал.

    «Когда пришел Зе Луиш, мы были на сборах в Швейцарии. Какие мячи у него были, он все забивал. Он возил на сборах всех. Начался сезон и Зе Луиш все растерял, потерял, профукал. Не забивал, не везло ему, что-то не получалось. Может вес набрал, расслабился.

    Думаю, это связано с тем, что он пришел с чемпионата Португалии и был в форме, а мы все отдыхали. Мы тут все булочки сдобные с лишним весом. Нас гоняли, были физически не готовы и из-за этого он себя проявлял, а потом мы набрали, а он наоборот сбавил», – заявил Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    28.12.2016 12:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101254

      zigbert 28 декабря 2016, 13:30

      Сейчас главное для него залечить травму а остальное все зависит от его характера.На верху он лучший однозначно.

      6
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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 28 декабря 2016, 13:07

      Зе надо прибавить в реализации и все, лучший нападающий РФПЛ готов.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 декабря 2016, 12:28

      Надеюсь весной весь Спартак будет на пике

      6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 28 декабря 2016, 12:19

      Главное чтобы ко второму кругу этого сезона набрал нормальную форму и его яркая игра в первой половине не оказалась лишь эпизодом.

      6
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