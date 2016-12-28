Конте: «У Азара невероятный талант»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в отсутствие Диего Косты доверил место на острие атаки в матче с «Борнмутом» Эдену Азару.

«До прихода в «Челси» я сталкивался с ним только в качестве соперника в играх национальных сборных. Я много раз наблюдал за его игрой по телевидению и не удивлен. У него невероятный талант. Самое важное, что он использует свой талант в первую очередь на благо команды.

Я с удовольствием наблюдаю за его фантастической работой с мячом и, что важно, без мяча. Надеюсь, он не прекратит совершенствовать свою игру.

Эден, Педро и Виллиан провели великолепный матч. После игры с «Кристал Пэлас» я говорил, что у нас есть неделя на поиск верного решения для первой игры в сезоне без Диего и Канте. После недели работы я выбрал вариант с Эденом на позиции форварда. Я в высшей степени доволен игрой этих футболистов», – сказал Конте после финального свистка.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.