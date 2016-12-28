Стам претендует на пост главного тренера «Суонси»

Бывший центральный защитник сборной Голландии Яп Стам, который сейчас возглавляет «Рединг», может перебраться на аналогичную должность в «Суонси», сообщает De Telegraaf. Напомним, что клуб остался на днях без главного тренера – Боб Брэдли был уволен из-за плохих результатов в нынешнем сезоне. Под его руководством «Суонси» провел 11 матчей, проиграв семь из них, дважды сыграв вничью и дважды одержав победы. В турнирной таблице «Суонси» занимает лишь 19-е место.
Еще одним кандидатом на вакантную должность является Райан Гиггз.
Источник: Бомбардир.ру