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    Гиггз — фаворит на должность главного тренера «Суонси»

    Согласно букмекерским конторам, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в ближайшее время возглавит «Суонси Сити». Котировка на трудоустройство валлийца в клубе из родной страны равна 4/6. В списке претендентов Гиггз выигрывает у Гэри Роуэтта, Криса Коулмэна и Алана Пардью.

    «Суонси» контактировал с Райаном еще до назначения Боба Брэдли в октябре текущего года, но тогда Гиггз связал отказ с желанием отдохнуть и «несовпадением амбиций».

    Единственным опытом полноценной тренерской работы в карьере валлийца является должность играющего тренера, принятая за три тура до конца сезона-2013/14 после увольнения Дэвида Мойеса. С 2014 по 2016 год Гиггз был ассистентом Луи ван Гаала. 2 июля официально покинул «МЮ» после 29 лет пребывания в клубе.

    Источник: Goal.com

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    27.12.2016 23:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 28 декабря 2016, 17:29

      Перед возвращением в МЮ нужна практика. Правда есть риск сгореть.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 декабря 2016, 08:16

      Буду рад снова увидеть его а АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 28 декабря 2016, 06:39

      Зная работу Маура, Гиггз в скором времени может вернуться в МЮ.

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