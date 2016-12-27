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    Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Кириллом Комбаров, но не будет приобретать Дьякова

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым. Также функционер отметил, что «канониры» не планируют приобретать еще одного игрока томичей Виталия Дьякова.

    «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем», – сказал Аджоев.

    Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Томи» из-за финансовых проблем предложило всем игрокам основного состава с 1 января 2017 года стать свободными агентами.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 декабря 2016, 20:02

      Дьяков погнался за длииииииинным рублем! А Ростов без него справился!

      -2
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