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    Уилкшир: «Не сомневаюсь, что «Динамо» вернется в РФПЛ»

    Защитник «Динамо» Люк Уилкшир выразил уверенность, что в 2017 году московский клуб вернется в российскую Премьер-лигу. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ бело-голубые идут на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков.

    «Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что «Динамо» вернется в Премьер-лигу, надо не терять настроя и быть готовыми на 100 процентов», – заявил австралиец.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 13:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 28 декабря 2016, 11:25

      все будет хорошо

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