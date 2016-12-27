Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    М'Вила по новому контракту будет получать в «Рубине» 3 миллиона в год

    Стали известны детали нового соглашения полузащитника Янна М'Вила с «Рубином». Напомним, что француз ранее продлил с казанским клубом контракт на три с половиной года.

    Сообщается, что оклад 26-летнего хавбека по новому трудовому договору составит 3 миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги М'Вила провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 декабря 2016, 17:58

      Честно, молодцы Рубин, переподписали очень качественного игрока, хотя контракт истекал вот-вот на днях, в конце декабря или начале января, если не ошибаюсь. Ян, понял, что нужно уже где-то остановиться и показывать свой уровень на постоянной основе, тем более в АПЛ он был на хорошем счету, и к нему солидные команды присматривались, хоть он и пылил всего лишь навсего в Сандерленде... Покажет себя в Рубине, сможет уехать в серьёзный клуб уровня Тоттенхэма к примеру. Видно что Грасия ему доверяет и это идёт ему на пользу. Не фанат Рубина, но очень рад что такой игрок остаётся в РФПЛ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 декабря 2016, 14:43

      Странная история...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 13:30

      Странно. Человек уже давно свалить хочет, всё по арендам мыкался, а тут вдруг контракт продлили с ним, да ещё нормально денег отгрузили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 27 декабря 2016, 13:25

      за что?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 