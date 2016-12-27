М'Вила по новому контракту будет получать в «Рубине» 3 миллиона в год

Стали известны детали нового соглашения полузащитника Янна М'Вила с «Рубином». Напомним, что француз ранее продлил с казанским клубом контракт на три с половиной года.

Сообщается, что оклад 26-летнего хавбека по новому трудовому договору составит 3 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги М'Вила провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.