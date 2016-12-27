М'Вила по новому контракту будет получать в «Рубине» 3 миллиона в год

Честно, молодцы Рубин, переподписали очень качественного игрока, хотя контракт истекал вот-вот на днях, в конце декабря или начале января, если не ошибаюсь. Ян, понял, что нужно уже где-то остановиться и показывать свой уровень на постоянной основе, тем более в АПЛ он был на хорошем счету, и к нему солидные команды присматривались, хоть он и пылил всего лишь навсего в Сандерленде... Покажет себя в Рубине, сможет уехать в серьёзный клуб уровня Тоттенхэма к примеру. Видно что Грасия ему доверяет и это идёт ему на пользу. Не фанат Рубина, но очень рад что такой игрок остаётся в РФПЛ...
Стали известны детали нового соглашения полузащитника Янна М'Вила с «Рубином». Напомним, что француз ранее продлил с казанским клубом контракт на три с половиной года.
Сообщается, что оклад 26-летнего хавбека по новому трудовому договору составит 3 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги М'Вила провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.