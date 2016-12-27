Веретенников: «Смолов – лучший форвард в РФПЛ, но еще хотел бы выделить Дзюбу»

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал лучших нападающих страны. По его версии, лучшими форвардами РФПЛ в нынешнем году стали Федор Смолов из «Краснодара» и Артем Дзюба из «Зенита».

«В этом году в чемпионате России лучший — Федор Смолов, это без вопросов. Я бы еще хотел выделить Артема Дзюбу, который тоже много забивает и прекрасно исполняет свою роль нападающего. Смолов и Дзюба определенно сейчас выглядят сильнее остальных. Надо понимать, что у них просто разная манера игры. Но в нашем чемпионате выделяется именно Смолов», — сказал Веретенников.