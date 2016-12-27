Гинер: «ЦСКА поможет Еременко выкарабкаться»

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что московский клуб не бросит полузащитника Романа Еременко в трудной ситуации. Напомним, финский хавбек был дисквалифицирован ФИФА на два года из-за употребления кокаина.

«Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус.

Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — сказал Гинер.