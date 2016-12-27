Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин пообещал, что Миранчук не уйдет из «Локомотива» до конца 2017 года

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о дальнейших перспективах полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, железнодорожники не отпустят 21-летнего россиянина из клуба до конца следующего года.

    «У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за «Локомотив», а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть», — сказал Семин.

    Ранее сообщалось, что в приобретении Миранчука заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 27 декабря 2016, 12:09

      надо отпускать игрока если хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 10:32

      Значит тоже свалить хочет, а не продают, как на Самедова цену сбавлять не хотят и губят игрока

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Фан666 27 декабря 2016, 12:26

      Ты статью читал?! "Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет." Агентов разогнать к чертовой матери!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 декабря 2016, 10:21

      агенты мрази

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Diesel133 27 декабря 2016, 20:02

      Полностью согласен. Я всегда говорил, что без агентов этот мир был бы намного чище. Гореть всем агентам в аду.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 