Конте считает, что теперь каждая команда будет пытаться прервать рекордную серию «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями от победного матча 18-го тура против «Борнмута» (3:0). Напомним, этот выигрыш стал 12-м подряд для лондонского клуба, что является рекордом для синих.

«Мы провели хороший матч, могли забить больше. Я доволен отношением игроков к матчу. Мы играли без важных исполнителей, без Диего Косты и Н’Голо Канте, но действовали очень хорошо. Впервые играли без настоящего центрфорварда, отрабатывали это на тренировках. Полагаю, сейчас это оптимальная схема. Однако я не забываю про Миши Батшуайи. Он очень талантлив. Пока Миши адаптируется, и я верю в него.

Не так просто в Англии выиграть 12 матчей подряд. Это фантастическая серия. Теперь каждый соперник хочет обыграть именно нас», – сказал специалист.

«Челси» после 18-ти туров единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.