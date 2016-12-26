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    АПЛ. «Челси» разгромил «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Сандерленда»

    В рамках 18-го тура АПЛ лидер чемпионата «Челси» победил в домашней встрече «Борнмут» благодаря дублю Педро.

    «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Сандерленд», а «Арсенал» под занавес встречи смог обыграть «Вест Бромвич» с помощью мяча Оливье Жиру. «Лестер» на своем поле уступил «Эвертону».

    «Вест Хэм» забил четыре мяча в ворота «Суонси».

    Англия. Премьер-лига. 18-й тур

    Челси – Борнмут – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Педро, 24; 2:0 – Азар, 49 (с пенальти); 3:0 – Педро, 90.

    Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Блинд, 39; 2:0 – Ибрагимович, 82; 3:0 – Мхитарян, 86; 3:1 – Борини, 90+1.

    Арсенал – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)

    Гол: Жиру, 87.

    Лестер – Эвертон – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Миральяс, 51; 0:2 – Лукаку, 90.

    Суонси – Вест Хэм – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Айю, 13; 0:2 – Рид, 50; 0:3 – Антонио, 78; 1:3 – Льоренте, 89; 1:4 – Кэрролл, 90.

    Бернли – Мидлсбро – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Грей, 81.

    Календарь Премьер-лиги

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 26 декабря 2016, 22:34

      Челси-машина!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      kimig 26 декабря 2016, 20:59

      МОЛОДЧИНА ЖИРУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 декабря 2016, 20:29

      Конте супер!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 декабря 2016, 20:24

      1:0. Арсенал превращается в Челси)))

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 декабря 2016, 20:19

      Гол - феноменальный! Хоть из офсайда, но красоты не убавляет

      1
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