IFFHS в четвертый раз подряд признала Нойера лучшим голкипером года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в четвертый раз подряд признала голкипера «Баварии» Мануэля Нойера лучшим вратарем года. Страж ворот мюнхенцев набрал 156 баллов в голосовании среди экспертов из 56-ти стран мира. Второе место досталось Джанлуиджи Буффону («Ювентус»), на третьей строчке расположился Руй Патрисиу («Спортинг»).
Лучшие голкиперы 2016 года по версии IFFHS:
1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156 баллов
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91
3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50
4. Клаудио Браво («Барселона»/«Манчестер Сити», Чили) – 45
5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37
6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29
8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда) – 5
11. Петр Чех («Арсенал», Чехия) – 4
12. Самир Ханданович («Интер», Словения) – 2
13. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 1