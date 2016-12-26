IFFHS в четвертый раз подряд признала Нойера лучшим голкипером года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в четвертый раз подряд признала голкипера «Баварии» Мануэля Нойера лучшим вратарем года. Страж ворот мюнхенцев набрал 156 баллов в голосовании среди экспертов из 56-ти стран мира. Второе место досталось Джанлуиджи Буффону («Ювентус»), на третьей строчке расположился Руй Патрисиу («Спортинг»).

Лучшие голкиперы 2016 года по версии IFFHS:

1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156 баллов

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91

3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50

4. Клаудио Браво («Барселона»/«Манчестер Сити», Чили) – 45

5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37

6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31

7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29

8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда) – 5

11. Петр Чех («Арсенал», Чехия) – 4

12. Самир Ханданович («Интер», Словения) – 2

13. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 1