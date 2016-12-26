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    В «Рубине» сообщили о продлении контракта с М'Вила

    Хавбек «Рубина» Ян М'Вила подписал с клубом новый договор сроком на 3,5 года. Действующее соглашение 26-летнего француза с казанцами истекало в ближайшем январе.

    «Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном наконец успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на три с половиной года.

    Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани», – сказал генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ М'Вила провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Реальное время»

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    26.12.2016 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 декабря 2016, 17:22

      он голевой отдал с арсеналом админ соберись

      2
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      ...
      Рейтинг: +26

      GK_61 > Barsuk52 26 декабря 2016, 20:04

      И ещё источником является не "Реальное время", а офиц. сайт "Рубина"

      -1
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