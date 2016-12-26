Источник: «Спартак» договорился об аренде Эменике

По информации турецкого портала yenisafak.com, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что агент нигерийца, прилетавший на днях в Москву, договорился с красно-белыми об аренде футболиста до окончания нынешнего сезона. Также московский клуб получит право на выкуп 29-летнего игрока, контракт которого с «желтыми канарейками» истекает летом 2017 года.

В текущем сезоне Эменике принял участие в 10-ти играх турецкой Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами. Напомним, что форвард уже защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.

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