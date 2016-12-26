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Источник: «Спартак» договорился об аренде Эменике

26 декабря 2016, 13:32
14

По информации турецкого портала yenisafak.com, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что агент нигерийца, прилетавший на днях в Москву, договорился с красно-белыми об аренде футболиста до окончания нынешнего сезона. Также московский клуб получит право на выкуп 29-летнего игрока, контракт которого с «желтыми канарейками» истекает летом 2017 года.

В текущем сезоне Эменике принял участие в 10-ти играх турецкой Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами. Напомним, что форвард уже защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (14)
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Dgad
1482748705
Возвращение блудного сына,)
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forward33
1482748964
Вариант получше, чем Адриано, тем более аренда. Посмотрим в деле на Эменике)))
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порт
1482749924
Из серии "возвращение людоеда"
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АртурZaСМ
1482750637
О каком выкупе игрока может идти речь если у него контракт в июне 2017 истекает? Аренда , что до марта месяца???
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alll-1
1482752111
Отлично
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Пабло6
1482754270
хуже не будет
Ответить
filosof sparty
1482754523
С возвращением, людоед!
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лёха72
1482755861
очередной дезертир возвращается
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oyabun
1482755947
Ну хоть одну проблемную позицию наконец закрыли!
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alexis02lion
1482756698
Вот это реальное подспорье в атаке. Таранный форвард, посмотрим как будет в обновлённом Спартаке играть, чай с Ребровым и Комбаровым точно играл, так что ему будет легко вновь влиться в команду. Да и надёжно, аренда, после можно оставить, так как Адриано мутный, а тут чел проверенный.
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