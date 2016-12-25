Сарсания: «В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сравнил петербургский клуб со «Спартаком». Напомним, что красно-белые после 17 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице, опережая команду Мирчи Луческу на пять очков.

– Орлов заявил недавно, что кем бы «Спартак» ни усилился, «Зенит» их и так победит. Согласны?

– Думаю, ни один футбольный человек не сможет ответить на этот вопрос утвердительно. В одном конкретном матче – да, может обыграть. Потому что при оптимальных составах «Зенит» на данный момент сильнее «Спартака». Но чемпионат – это совсем другая история. Осталось 13 туров – это 13 матчей с разными командами, которые будут в разной степени готовности. Плюс у «Зенита» будет Лига Европы, а у «Спартака» – нет. Могут быть травмы. Поэтому как можно так однозначно утверждать, что «Зенит» в любом случае победит?

– Если по составу «Зенит» сильнее, почему на первом месте «Спартак»?

– Есть комплекс проблем. Начиная с того, что кто-то хочет уйти, кто-то не в лучшей форме, а другие не до конца привыкли к требованиям Луческу. Поэтому все не так просто.