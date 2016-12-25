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  • Сарсания: «В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»

Сарсания: «В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»

25 декабря 2016, 12:07
7

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сравнил петербургский клуб со «Спартаком». Напомним, что красно-белые после 17 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице, опережая команду Мирчи Луческу на пять очков.

– Орлов заявил недавно, что кем бы «Спартак» ни усилился, «Зенит» их и так победит. Согласны?

– Думаю, ни один футбольный человек не сможет ответить на этот вопрос утвердительно. В одном конкретном матче – да, может обыграть. Потому что при оптимальных составах «Зенит» на данный момент сильнее «Спартака». Но чемпионат – это совсем другая история. Осталось 13 туров – это 13 матчей с разными командами, которые будут в разной степени готовности. Плюс у «Зенита» будет Лига Европы, а у «Спартака» – нет. Могут быть травмы. Поэтому как можно так однозначно утверждать, что «Зенит» в любом случае победит?

– Если по составу «Зенит» сильнее, почему на первом месте «Спартак»?

– Есть комплекс проблем. Начиная с того, что кто-то хочет уйти, кто-то не в лучшей форме, а другие не до конца привыкли к требованиям Луческу. Поэтому все не так просто.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Max Urbanov
1482657700
Грамотно ответил. Я тоже хочу сказать, что нельзя так утвердительно говорить кто сильнее, а кто слабее. Нет, конечно можно, если сравниваешь Реал и Томь :) Но когда команды примерно одного уровня, то тут дело случая и ряда факторов.
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VVM1964
1482659124
СОСТАВ У ЗЕНИТА ДОРОЖЕ ОДНОЗНАЧНО И СИЛЬНЕЕ ( НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ) . ВЕСНОЙ ПОСМОТРИМ , НО В ФУТБОЛЕ ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ . ВЕСНА ВСЕ РАССТАВИТ ПО СВОИМ МЕСТАМ ( НАДЕЮСЬ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ КАК ЕСТЬ )
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Тraumtanzеr
1482660771
С Ивановым то конечно. Он сильнее месси и роналду вместе взятых. Кто они без свистка.
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alp
1482662197
да ясен красен, что Зенит сильнее спартака. в москве опять крупно их сделаем. а если не будет получаться то подключим админ ресурс. и газ, в тарасовке, на всякий случай, отключим. и еще у ветеранов спартаковских пенсии отберем.
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alll-1
1482662744
зинит сильнее Спартака только на словах а так там одни зажравшиеся видно как Спартак боятся бомжепокровители ,и если бы не админресурс ,то зинит был бы на 7-8 месте .
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