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    Источник: Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

    Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал еще на один шаг ближе к переходу в «Спартак». Футболист вылетел в Москву для начала переговоров с красно-белыми. Российский клуб намерен арендовать нигерийца до конца сезона с возможностью полного выкупа трансфера. «Фенербахче» готов продать нападающего за 3 миллиона евро, утверждает AMK Gazete.

    В текущем сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

    «Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 11:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 25 декабря 2016, 19:57

      ..если сам согласен биться, то почему нет?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 декабря 2016, 18:05

      Если выбирать между Эменике и Адриано, то лучше взять первого в аренду, и не платить ни копейки за второго, а на сэкономленные деньги купить топового таланта, к примеру Луана или Тилеманса, или ещё кого... Нужно ставить команду в идеальное русло, чтобы в неё хотели переходить более статусные игроки А достичь этого можно при помощи хорошей огранки молодых талантов и их дальнейшей продажи. Промес скорее всего уйдёт летом, как бы этого ни хотелось... Но, это хороший показатель для других игроков, что из Спартака можно уехать в ТОП клуб и они будут с большей охоткой к нам переходить. Главное не просрать момент сейчас и сделать всё по уму, а не начинать опять всякую херню исполнять со старпёрами и отмыванием денег...

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 декабря 2016, 15:40

      Еще одного напа все равно надо брать,неизвестно,заиграет или нет эменике

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 декабря 2016, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      черное жирное мясо

      -4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 декабря 2016, 13:48

      не факт что он заиграет как прежде.кот в мешке

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 декабря 2016, 13:28

      Был хорошим бойцом, но годы идут…

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 25 декабря 2016, 13:09

      Обещали хороший трансфер нападающего, а придет Эменике??? мда...

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 25 декабря 2016, 12:24

      Да он вроде не плохо выступал в первый свой приезд в Россию!

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