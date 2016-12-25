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    Тарханов: «Сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил интерес клуба к Роману Широкову. Как отметил специалист, бывшему футболисту сборной России сделано предложение перейти в команду.

    «Мы уже общались с Романом, но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

    Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события», – заявил Тарханов

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2016 09:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 декабря 2016, 15:49

      Тарханов в мае сам дёрнет из Урала - вылет в ФНЛ то хорошо просматривается , отставание от Локомотива уже 9 баллов , поэтому и собирает кого зря .

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 25 декабря 2016, 11:45

      Широков : "Сказал Тарханову : "Хотел бы видеть себя в "Реале".

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 декабря 2016, 11:38

      Мелодрамма какая-то.В качестве администратора может быть,а играть он уже не будет.Расслабился на тв.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 25 декабря 2016, 11:11

      Ромка давай к нам на первенство двора. У нас скамейка короткая.

      1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 25 декабря 2016, 11:09

      Пусть поиграет с пацанами,
      Лишним не будет.
      И... между нами,
      Так не скоро забудут.

      0
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