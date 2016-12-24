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    «Шанхай СИПГ» вступил в борьбу за Витселя и предлагает «Зениту» 25 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в Китай. Футболистом интересуется «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший главный тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш. Помимо этого, в китайской команде выступает бывший партнер бельгийца Халк.

    Сумма трансфера устроила «Зенит» и составит 25 миллионов евро. Сообщается, что китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту контракт на 12 миллионов евро в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.

    Ранее сообщалось, что на Витселя претендует «Ювентус» и «Барселона».

    Источник: Calciomercato

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    24.12.2016 22:21
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +483

      headdevil 25 декабря 2016, 16:38

      Да ну, в 27 лет в Китай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 декабря 2016, 12:03

      Дилемма идти в Юве где надо пахать и не факт что играть будет или уехать в Китай,заработать бабок,но уже забыть о большом клубе.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 декабря 2016, 09:47

      Виллаш собирает Зеню в Китае...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 декабря 2016, 09:13

      что то Китайцы разбушевались та )))

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 25 декабря 2016, 09:12

      Накачать психотропными и заставить контракт с китайцами подписать!!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 25 декабря 2016, 09:02

      Надо срочно отдавать....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 25 декабря 2016, 08:17

      Чем бесплатно, так пусть хоть к китайцам...

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 декабря 2016, 07:50

      Вот Юве локти обкусает если реально к китайцам уйдёт!

      3
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 декабря 2016, 07:39

      ЮВЕНТУС губу раскатал бесплатно хотел его получить,а ЗЕНИТ выждал момент и,кинет теперь через хер и ЮВЕНТУС иБАРСЕЛОНУ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator > товрос 25 декабря 2016, 09:48

      Юве не много потеряет, если не удастся подписать ТАКОГО выдающегося игрока.

      -1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 декабря 2016, 07:30

      пусть продают

      0
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