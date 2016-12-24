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    Гендиректор «Уфы»: «Игбун покинет команду, если клуб получит предложение, которое устроит всех»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе из стана команды нападающего Сильвестра Игбуна. По словам функционера, по игроку есть предложения, но они не устраивают ни футболиста, ни клуб.

    «Это было осенью, когда поступило предложение по Игбуну. Мы с ним договорились, что это не тот вариант, который устроил бы и игрока, и нас, поэтому решили подождать до лета. Сейчас тоже есть варианты, но они не устраивают никого. В целом вероятность ухода из клуба зимой есть у любого игрока, но в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны», – сказал Газизов.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету Игбуна 16 матчей и два забитых гола.

    Источник: ТАСС

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    24.12.2016 20:47
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