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    Экс-футболист ЦСКА назвал Василия Березуцкого лучшим защитником 2016 года

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о лучшем защитнике уходящего года в РФПЛ. Пономарев назвал лучшим 34-летнего игрока армейцев Василия Березуцкого.

    «На мой взгляд, Василий Березуцкий – лучший защитник года. Он надежный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России», – сказал экс-игрок.

    В текущем сезоне РФПЛ Березуцкий провел 16 матчей и забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.12.2016 19:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +842

      vovan55 25 декабря 2016, 02:19

      я бы сказал - не лучший, а стабильный...

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 24 декабря 2016, 21:36

      каких только клоунов не услышишь на сокере, но все равно орлов это главный)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 20:03

      Пхахахахахах))))

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 декабря 2016, 19:45

      Ага, а Акинфеев — лучший вратарь.)

      -3
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