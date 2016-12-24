Экс-футболист ЦСКА назвал Василия Березуцкого лучшим защитником 2016 года

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о лучшем защитнике уходящего года в РФПЛ. Пономарев назвал лучшим 34-летнего игрока армейцев Василия Березуцкого.

«На мой взгляд, Василий Березуцкий – лучший защитник года. Он надежный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России», – сказал экс-игрок.

В текущем сезоне РФПЛ Березуцкий провел 16 матчей и забил один гол.