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  • Сарсания: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом, поэтому Самедова нужно брать»

Сарсания: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом, поэтому Самедова нужно брать»

24 декабря 2016, 18:46
5

Известный в прошлом футбольный агент, а ныне главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания поделился мнением относительно предстоящей зимней трансферной кампании «Спартака». Специалист считает, что красно-белым нужен игрок для усиления линии нападения.

– Различные источники отправляют Таски, Попова, Боккетти и Ромуло в другие команды. Потеря кого из этих игроков будет для «Спартака» наиболее существенной?

– Я так понимаю, их хотят поменять на других футболистов. Каррера решил, что на данные позиции ему нужны более сильные игроки. Посмотрим, на кого их заменят, если продадут, тогда и будем оценивать. Все-таки все четверо не всегда играли в первой части сезона. Разве что Боккетти относительно часто появлялся в составе. Думаю, его оставят в «Спартаке», потому что входить в весеннюю часть чемпионата с тремя центральными защитниками – рискованно. Даже если кого-то возьмут, опыт итальянца точно не помешает.

– Один из вариантов в центр защиты для «Спартака» – это 23-летний Джикия из «Амкара».

– Ничего плохого о нем сказать не могу. В «Амкаре» здорово играл, физические данные у него хорошие. Но есть, как мне кажется, проблемы с тактической подготовкой – иногда играет больше на эмоциях, чем головой. Сможет ли он обучаться, становиться лучше? Неизвестно. Но данные, повторюсь, неплохие. Другое дело, что для команды, которая борется за чемпионство этого мало. Получается, полуфабрикат. Поэтому как раз Боккетти лучше оставить.

– Ключевые направления селекции «Спартака» – это защита и нападение?

– В полузащите людей хватает, но раз Каррера хочет взять Самедова, значит – и середину поля будут усиливать кем-то. И нападающий нужен. Хотя у «Спартака» сейчас итальянская система, как у Спаллетти в «Роме» – игра строится на средней линии. Полузащитники и отбирают мяч, и активно атакуют.

– Самедов усилит «Спартак»?

– На короткой дистанции – год-полтора, да. А учитывая, что у «Спартака» есть шанс стать чемпионом уже в этом сезоне, нужно использовать все варианты. Поэтому Самедова нужно брать.

– Из нападающих чаще других в СМИ фигурируют фамилии Луиса Адриано и Эменике.

– Адриано больше помню по «Шахтеру» – в «Милане» он мало играет. Но в целом игрок хороший, качественный. Думаю, если межсезонье вместе с командой пройдет, базу заложит, то поможет «Спартаку». Насколько реально возвращение Эменике? Учитывая, что в «Фенербахче» у него сложности – его там к дисциплине принуждают, – то вполне реально.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сарсания Константин
Комментарии (5)
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Диктор
1482596287
Вай вай вай какое ценное мнение.
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APchelov
1482607767
Если Спартак может стать чемпионом, тогда пусть берут Самедова. Тогда, глядишь и не станут
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a_who
1482624734
То, что пригодится это без сомнения ! но сильно дорого
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Zeff
1482645597
Не дай бог, конечно! Пусть берут, да побольше.
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