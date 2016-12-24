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    Газизов: «Уфа» подумает над продажей Игбуна в случае выгодного предложения»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что нападающий Сильвестр Игбун действительно может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. При этом он подчеркнул, что уфимцы согласятся отпустить нигерийца только при наличии выгодного для всех сторон предложения.

    «Ни для кого не секрет, что сейчас к Игбуну есть интерес со стороны зарубежных клубов. Мы поговорили с игроком и пришли к выводу, что можно найти предложение более хорошего клуба, а пока надо прогрессировать в «Уфе». Игбун согласился с этим, чему мы очень рады.

    Но если последует предложение, которое будет выгодно всем сторонам, тогда мы над ним подумаем», – сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.12.2016 18:18
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -2

      Steem 24 декабря 2016, 20:21

      Потому что он наверно, в случае выгодного предложения, родную мать продаст

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Steem 24 декабря 2016, 20:16

      Газизов ЧМО

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 24 декабря 2016, 18:38

      Ждем пользователя с ником Steem.)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 24 декабря 2016, 18:32

      Блин ,всё команду распродадут !

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