«Кристал Пэлас» выделит Эллардайсу 20 миллионов на трансферы

«Кристал Пэлас» готов потратить 20 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков нынешней зимой. «Орлам», которые борются за выживание, требуется качественное усиление. Вчера команду возглавил экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, сменивший на посту главного тренера Алана Пардью. Перед 62-летним специалистом поставлена задача сохранить прописку в Премьер-лиге.

По итогам 17-ти туров «Кристал Пэлас» набрал всего 15 очков и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ.