Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семшов приступит к своим обязанностям в «Арсенале» 10 января

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил информацию о вхождении Игоря Семшова в тренерский штаб «оружейников». 38-летний экс-футболист «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и «Крыльев Советов» будет помогать главному тренеру красно-желтых Сергею Кирьякову.

    «По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», – приводит слова Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» на телеканале «Первый тульский».

    Также функционер подчеркнул, что вопрос о привлечении на зимние сборы тренера по физподготовке сборной России Владимира Паникова в данный момент остается открытым.

    «По Паникову ситуация немного другая. У нас есть желание пригласить его помочь нам на сборах, но есть несколько моментов. Первое – он имеет действующий контракт с РФС, являясь одним из тренеров сборной. И эти слухи о приглашении Паникова сыграли нам не очень хорошую службу. И он, и руководители РФС, и Станислав Черчесов узнали об этом раньше, чем появился предметный разговор. Поэтому вопрос ещe в стадии решения», – добавил Балашов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 