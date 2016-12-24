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  • Сарсания: «Слышал, что в «Спартаке» трансферами руководит лично Жирков»

Сарсания: «Слышал, что в «Спартаке» трансферами руководит лично Жирков»

24 декабря 2016, 12:42
12

Бывший футбольный агент, а ныне тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания поделился мнением насчет того, кто является ответственным за трансферы в «Спартаке», и отметил, что данным вопросом должен заниматься человек, разбирающийся в этом профессионально.

– Сейчас пост спортивного директора, о чем неоднократно заявлялось руководством клуба, занимает Сергей Родионов, он же генеральный директор. Насколько это правильно?

– А я слышал, что в «Спартаке» трансферами руководит лично Александр Жирков. Но он ведь занимает какой-то пост в совете директоров клуба?

– Жирков – заместитель председателя совета директоров.

– Ну вот. А в трансферах надо все-таки разбираться профессионально. Я не знаю, насколько Жирков в этом компетентен. Что касается Сергея Родионова, то он бывший профессиональный футболист, известный игрок. Если он разбирается в том, чем сейчас занимается, будучи генеральным директором, то это замечательно. В итоге же, как я понимаю, спортивного директора как такового в «Спартаке» сейчас нет. Кто этими вопросами занимается конкретно, кто принимает решения? Жирков, Родионов? Но поверьте мне, спортивный директор и генеральный директор – это разные должности. У генерального директора в работе, как правило, нередко превалирует неспортивная составляющая. Это финансы, юридические аспекты… У него масса своих забот, не связанных непосредственно с поисками игроков, с трансферами.

– Конечно. Если речь идет о серьезном футбольном клубе, претендующем на лидирующие позиции в своей стране, успешную игру в европейских турнирах, то все-таки вся руководящая пирамида или линейка должна быть профессионально и правильно выстроена.

– Несомненно. Мы ведь знаем разные примеры. Какие-то клубы порой отдают функции спортивного директора главным тренерам. В Англии, например, всем известно, существует позиция general manager. Такими генеральными менеджерами являются или являлись Арсен Венгер из нынешнего «Арсенала» и легендарный Алекс Фергюсон из «МЮ». То есть, этот человек несет на себе функции не просто главного тренера, но и отвечает за селекцию, за трансферы.

– Можно ли представить себе реальную позицию general manager в российских клубах?

– У нас таким на моей памяти был в свое время Курбан Бердыев.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Сарсания Константин
Комментарии (12)
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Asbjorn
1482573713
Тренер и должен игроков подбирать,а не ждать, что руководство выберет игрока, купит и работай с ним
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Daxa 09
1482574895
По этому Бердыев не договорился Спартаком если бы Бердыев встал у руля на своих условиях то такие как Жирков потеряли бы свою долю от трансферов сколько шлака было завезено в три дорого а потом не знали что с этим балластом делать хорошо хоть в последнее время Федун не даёт себя так разводить как раньше и не покупает весь шлак который ему подсовувают
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Gullit 76
1482579871
Так и должно быть!К чёрту посредников!Смысл говорить что тренер не справился если он игроков не набирал?
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товрос
1482581853
кУРБАН бЕРДЫЕВ И СЕЙЧАС ТАКОЙ В РОСТОВЕ,РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО. РОСТОВ В ЕВРОКУБКАХ
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Freux
1482591946
Слушать Сарсанию,это равносильно слушать А.Червиченко,все время чем то недовольны.Их дело только $$ собирать,а там хоть трава не расти.И какое его дело до ФК СМ
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