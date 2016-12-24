Защитник «Уфы» Живоглядов признался, что хотел оторвать ноги Дзюбе

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов рассказал, с кем из соперников ему было тяжелее всего играть. По его словам, он хотел бы оторвать ноги нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Кому хотелось на поле ноги оторвать? Ноги оторвать только в игре, наверное, Дзюбе. С ним тяжело играть, не знаешь, как его накрывать, фиг к нему подберешься. С Траоре приходилось играть, но он не такой, как Дзюба. Против ивуарийца легче играть. Почему у него не получилось в ЦСКА? Ну, такое бывает, не влился в состав», – сказал Живоглядов.