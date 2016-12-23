Суперкубок Италии. «Милан» переиграл «Ювентус» в серии пенальти

«Милан» добился победы в матче за Суперкубок Италии, состоявшемся в Дохе на стадионе «Яссим Бин Хамад». Голы в основное время встречи пришлись на первую ее половину: после точного удара Джорджо Кьеллини на 18 минуте поединка спустя 20 минут голом ответил Джакомо Бонавентура. Спустя полтора часа без забитых мячей игра перешла в серию пенальти, по итогам которой трофей завоевал миланский клуб. Джанлуиджи Буффон, проводивший 600-й за «Ювентус», отразил первый удар Джанлуки Лападулы. После удара Марио Манджукича мяч попал в перекладину. 17-летний Джанлуиджи Доннарумма парировал пенальти в исполнении Пауло Дибалы, после чего решающий одиннадцатиметровый реализовал Марио Пашалич.

Суперкубок Италии

Ювентус — Милан — 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти)

Голы: 1:0 — Кьеллини, 18; 1:1 — Бонавентура, 38.