Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок Италии. «Милан» переиграл «Ювентус» в серии пенальти

Суперкубок Италии. «Милан» переиграл «Ювентус» в серии пенальти

23 декабря 2016, 22:21
10

«Милан» добился победы в матче за Суперкубок Италии, состоявшемся в Дохе на стадионе «Яссим Бин Хамад». Голы в основное время встречи пришлись на первую ее половину: после точного удара Джорджо Кьеллини на 18 минуте поединка спустя 20 минут голом ответил Джакомо Бонавентура. Спустя полтора часа без забитых мячей игра перешла в серию пенальти, по итогам которой трофей завоевал миланский клуб. Джанлуиджи Буффон, проводивший 600-й за «Ювентус», отразил первый удар Джанлуки Лападулы. После удара Марио Манджукича мяч попал в перекладину. 17-летний Джанлуиджи Доннарумма парировал пенальти в исполнении Пауло Дибалы, после чего решающий одиннадцатиметровый реализовал Марио Пашалич.

Суперкубок Италии

Ювентус — Милан 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти)

Голы: 1:0 — Кьеллини, 18; 1:1 — Бонавентура, 38.

Источник: Бомбардир.ру
Италия Милан Ювентус
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mainstream One
1482522128
Очень понравилась игра Сусо сегодня, монстр правого фланга!
Ответить
FCQ
1482523472
Браво Милан
Ответить
КАРАТ
1482526522
Маленькая победа, молодцы
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1482527419
ну наконец-то Россонери выиграли впервые что-то за 5 лет.жаль только Буффона испортили ему 600 матч за Юве
Ответить
Пиво без газа
1482527751
поздравляю
Ответить
1bear
1482527795
...жаль,что не в основное время–ставка хорошая "сорвалась"...
Ответить
Chelsea 1997
1482530921
Браво заслужили для Милана этот трофей впервые с 2011 года
Ответить
нейтральныйкакникто
1482540067
Милан с трофеем / ни с победой, а с выигрышем в лотерейке/.Хотя лучше раз стать чемпионом , чем 10 раз обладателем суперкубка
Ответить
Garfild 44
1482554162
Еееееееее
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
Вчера, 22:24
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
19
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
Вчера, 21:00
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
6
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
Вчера, 20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+