Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком»

«Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком»

23 декабря 2016, 15:21
3

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам стало известно, что «Реал» за выход в четвертьфинал турнира поспорит с «Севильей», а «Барселона» сыграет против «Атлетика».

Первые матчи пройдут 3,4 и 5 января. Ответные встречи состоятся через неделю.

1/8 финала Кубка Испании. Все пары:

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»,

«Алькоркон» — «Кордоба»,

«Атлетик» – «Барселона»,

«Реал» – «Севилья»,

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»,

«Депортиво» — «Алавес»,

«Валенсия» — «Сельта»,

«Осасуна» — «Эйбар».

Источник: AS
Испания. Кубок Реал Севилья Барселона Атлетико Атлетик Вильярреал
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
калач
1482497731
Опять Реалу "повезло" - попал не на Барселону а на разобраную слабую Севилью
Ответить
Luis Figo
1482506903
3 матча с Севильей будет играть Реал в короткое время. Согласен чтоб 1 матч в кубке выиграл все таки Реал, а 2 других проиграл )) Ну хотя бы 1 матч в Чемпионате ))
Ответить
Главные новости
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Все новости
Все новости
ВидеоЗахаряна назвали Водкаряном
22 апреля
4
Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании
20 апреля
1
Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»
19 апреля
5
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
19 апреля
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
19 апреля
8
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере
19 апреля
1
Захарян выиграл 1-й трофей в карьере
19 апреля
21
Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей
19 апреля
5
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании
18 апреля
7
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина
17 апреля
11
Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании
5 марта
ФотоГризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»
4 марта
Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»
4 марта
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира
4 марта
3
Рафинья оценил шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после 0:4 от «Атлетико»
3 марта
Флик готовит «революцию» к ответному матчу с «Атлетико»
14 февраля
1
Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»
14 февраля
Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
14 февраля
ФотоСимеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
2
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
13 февраля
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»
13 февраля
1
⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!
13 февраля
17
Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
13 февраля
2
Кубок Испании. «Сосьедад» без Захаряна выиграл первый полуфинал у «Атлетика»
12 февраля
1
ФотоОпределились полуфинальные пары Кубка Испании
6 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+