«Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком»

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам стало известно, что «Реал» за выход в четвертьфинал турнира поспорит с «Севильей», а «Барселона» сыграет против «Атлетика».

Первые матчи пройдут 3,4 и 5 января. Ответные встречи состоятся через неделю.

1/8 финала Кубка Испании. Все пары:

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»,

«Алькоркон» — «Кордоба»,

«Атлетик» – «Барселона»,

«Реал» – «Севилья»,

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»,

«Депортиво» — «Алавес»,

«Валенсия» — «Сельта»,

«Осасуна» — «Эйбар».