«Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком»

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам стало известно, что «Реал» за выход в четвертьфинал турнира поспорит с «Севильей», а «Барселона» сыграет против «Атлетика».
Первые матчи пройдут 3,4 и 5 января. Ответные встречи состоятся через неделю.
1/8 финала Кубка Испании. Все пары:
«Лас-Пальмас» — «Атлетико»,
«Алькоркон» — «Кордоба»,
«Атлетик» – «Барселона»,
«Реал» – «Севилья»,
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»,
«Депортиво» — «Алавес»,
«Валенсия» — «Сельта»,
«Осасуна» — «Эйбар».
Источник: AS