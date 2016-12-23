Представитель Кучука: «Слышал, что «Анжи» хочет возглавить Анчелотти. Он устал, хочет в Дагестан»

Руководитель компании, представляющей интересы Леонида Кучука, Александр Толстиков прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист может сменить Павла Врбу на посту главного тренера «Анжи».

– Появилась информация о том, что Леонид Кучук может возглавить «Анжи». Так ли это на самом деле?

– По-моему, туда переходит Кононов. А может, Ташуев. А теперь уже и Кучук! Это просто ерунда!

Я слышал, что туда переходит Анчелотти. Нет, серьезно. Он устал, хочет в Дагестан. Он встретился с Самуэлем Это‘О. Тот ему сказал, что в «Анжи» круто и сейчас Анчелотти рассматривает этот вариант.