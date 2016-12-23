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    Газзаев: «Футбол России находится в состоянии застоя»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев признал, что футбол России находится в состоянии застоя. Стоит отметить, что 2016-й год национальная команда завершила в рейтинге ФИФА на рекордно низком 56-м месте.

    «Надо признать: сегодня и сборная, и весь футбол России находятся в состоянии застоя. Вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом, завел нас, к сожалению, в тупик. А что такое тупик? Это когда вроде бы все есть – а на самом деле ничего нет.

    Поэтому без структурных реформ, кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись. Именно об этом я говорил, выступая на пленарном заседании в Государственной думе в декабре», – заявил Газзаев.

    Напомним, что Газзаев был назначен заместителем главы Комитета по физкультуре и спорту Госдумы последнего созыва.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 декабря 2016, 10:49

      Футбол не в застое, а в отстое

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