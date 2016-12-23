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    Вилья: «Гвардиола видит то, чего не видишь ты»

    Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, имеющий опыт выступления в «Валенсии» и «Барселоне», поделился своими впечатлениями от работы с Хосепом Гвардиолой.

    «Когда тебя окружают лучшие в мире, то все дается невероятно просто. Гвардиола видит то, чего не видишь ты. Я очень рад, что мне посчастливилось поработать с ним. И очень горжусь тем, что смог сделать это в «Барселоне».

    На мой взгляд Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере», – цитирует футболиста Mundo Deportivo.

    Стоит отметить, что Вилья выступал в «Барселоне» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 декабря 2016, 12:47

      И что-то увидел в Браво, чего не углядел в Харте. Но кажется, что он не всегда Видит цифры Счета матчей на табло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 декабря 2016, 12:45

      "Гвардиола видит то, чего не видишь ты.." Возможно Увидел что-то Странное в Яя Туре. Может цвет кожи?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 23 декабря 2016, 09:52

      маленьких зеленых человечков?

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